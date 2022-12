Fotos Xantener Weihnachtscircus 2022 – diese Artisten treten auf

Tatiana Hess zeigt Luftakrobatik am Trapez – das macht sie hoch oben unter Zirkuszelt, aber sie arbeitet dort oben gesichert durch ein zusätzliches Seil. Wie sie auf ihrer Homepage schreibt, wurde sie 1983 in der Stadt Bariloche in Argentinien geboren. Seit ihrem achten Lebensjahr trainiere sie Kunstturnen auf Wettkampfniveau, 2006 sei sie zum ersten Mal im Zirkus aufgetreten, berichtet sie.