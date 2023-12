Fotos Jahresrückblick – das ist im Jahr 2023 in NRW passiert

Ein festgefahrener Lkw, pöbelnde Aktivisten oder die Attacke auf Einsatzkräfte vom 11. Mai in einem Ratinger Hochhaus – hier finden Sie die wichtigsten und spannendsten Nachrichten und Bilder des Jahres 2023 im Überblick. Wir gehen mit Ihnen das Jahr zurück.

13. Dezember, Ratingen/Düsseldorf: Im Prozess um die Explosion in einem Hochhaus in Ratingen ist das Urteil verkündet worden. Frank P. muss wegen versuchten Mordes lange in Haft. Eine sichtbare Regung des Angeklagten blieb bis zuletzt aus. Hier mehr.