Fotos So war das Jahr 2022 in Xanten

Dezember 2022: Michael Derksen hat mehr als 40 Jahre am St.-Josef-Hospital in Xanten gearbeitet. Nun übergibt er das Haus an Marco Plum und geht in den Ruhestand. Aber Derksen wird künftig in anderer Funktion „ein wachendes Auge auf sein Krankenhaus“ haben: Er wird als Vorstandsmitglied in die Stiftung Regina Protmann berufen, die Trägergesellschaft aller 18 Einrichtungen der Katharinenschwestern.