Hundedressur von Wolfgang Lauenburger Xantens Weihnachtscircus ist dieses Mal tierisch gut

Fernseh-Auftritte in anderen Ländern folgten, zum Beispiel in Amerika und England, wie Vater Lauenburger berichtet. Er trat in dieser Zeit mehr in den Hintergrund, förderte und unterstützte seine Tochter, assistierte während ihrer Auftritte. Aber Wolfgang Lauenburger geht auch selbst weiter in die Manege. Zum Beispiel in Xanten.