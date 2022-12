Xantener Weihnachtscircus Von der Zirkusschule in die Manege

„Volle Konzentration! Spannung halten, Beine zusammen!“ Kurz und klar sind die Anweisungen, die Jonny Casselly junior im Trainingszelt am Küvenkamp zwei Jungen gibt, die er aus seiner Zirkusschule für den zehnten Xantener Weihnachtscircus ausgewählt hat. Zum ersten Mal werden Felix Pieger (10) aus Kevelaer und Lennox Dams (12) aus Alpen vor riesigem Publikum mit Zirkuschef Casselly eine Bodenakrobatik zeigen. Den Zwölfjährigen hat er für die Premiere am Donnerstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, ausgeguckt; geplant ist, dass die beiden Jungen im Wechsel bei den Vorstellungen dabei sind. Im schwarzen Anzug, weißen Hemd, die Haare seitlich gescheitelt, stellen sie in der diesjährigen Weihnachtsgeschichte den jungen Jonny dar, der schon als Siebenjähriger zehn Flickflack hintereinander turnte. „Mit 25 hab ich meinen eigenen Rekord aufgestellt: 49 Flickflacks am Strand“, erzählt Casselly und lacht.