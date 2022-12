Premiere des Xantener Weihnachtscircus Magische Momente im Zirkuszelt

„Bei dem muss man ganz viel klatschen, den kenne ich“: Der junge Besucher oben auf den Rängen im Zirkuszelt sollte recht behalten: Das Publikum hat Donnerstagabend bei der Premiere des zehnten Xantener Weihnachtscircus im großen Zelt im Hafen in Xanten viel geklatscht, nicht nur zum Auftakt, als es von Clown Tonito dazu aufgefordert wurde. Und wenn mehrere 100 Zuschauer unter dem Dirigat von Tonito im Chor das Lied „We will rock you“ anstimmen, spätestens dann ist jede und jeder mittendrin im Geschehen und kann sich einen Begriff davon machen, was Jonny Casselly meint, wenn er sagt, die Manege sei seine Wiege gewesen. Immer wieder nimmt er bei der zehnten Auflage seines Weihnachtscircus die Zuschauer mit in eine Welt, in der er groß geworden ist und die sein Leben bedeutet.