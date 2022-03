Neue S-Bahn für Grevenbroich : Planung für Südstadt-Bahnhof startet

Der zusätzliche S-Bahn-Haltepunkt ist im Bereich der Überführung der Aluminiumstraße geplant. Der genaue Standort muss laut Stadt noch festgelegt werden. Foto: Wolfgang Walter

Südstadt Im Zuge der neuen S-Bahn-Linie 6 soll am Rand der Südstadt ein zusätzlicher Haltepunkt mit Park-and-Ride-Platz entstehen. Die Planungen laufen jetzt an. Wann der Bau startet und wann Züge dort halten, steht noch nicht fest. Was im einzelnen vorgesehen ist.