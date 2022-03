ÖPNV in Grevenbroich : 206 Haltestellen sind noch nicht barrierefrei

Die Haltestellen an der Kaplan-Hahn-Straße in Grevenbroich gehören zu den wenigen Bus-Stopps, die barrierefrei sind. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Seit Mitte 2019 wurden lediglich drei Busstops umgebaut. Die Stadtbetriebe wollen nun voran machen und kündigen die Erarbeitung einer Prioritätenliste an.

Moderne Niederflurbusse sind im Buslinienverkehr längst standard, doch für einen niveaugleichen Ein- und Ausstieg sind auch barrierefreie Haltestellen erforderlich – und dabei sieht es in Grevenbroicher reichlich „mau“ aus. Von 217 Bus-Stopps, für die die Stadt zuständig ist, sind gerade mal elf komplett barrierefrei umgerüstet, so dass beispielsweise Menschen mit Gehbehinderung leicht in den Bus kommen. Das heißt: 206 Halte sind noch nicht barrierefrei. Nun soll es endlich vorangehen. Monika-Stirken-Hohmann, Vorständin der Stadtbetriebe, kündigte die Erarbeitung einer Prioritätenliste sowie Anträge für Fördermittel an.

Der Handlungsbedarf ist immens: Von Mitte 2019 bis heute wurden lediglich drei Haltestellen gebaut: an der Frankenstraße in Frimmersdorf sowie 2021 zwei an der Kaplan-Hahn-Straße in Grevenbroch. In der Nahbarstadt Jüchen dagegen geht es zügig voran: Gerade erst hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Bewilligungsbescheide für zwölf Haltestellen mit fast 489.000 Euro Fördermitteln versandt. Der Umbau wird zu hundert Prozent bezuschusst. Anfang 2023 wird die Hälfte der 80 städtischen Haltestellen in Jüchen barrierefrei sein.

In der Stadtd Grevenbroich sind es dagegen nur fünf Prozent. „Wir hatten personelle Engpässe“, erläutert Stirken-Hohmann. Die Stelle des Verkehrsplaners war mehr als zwei Jahre unbesetzt, auch eine Tiefbauingenieur-Stelle war lange vakant. „Deshalb gibt es Rückstände, die wir nun mit Hochdruck aufarbeiten“, betont sie.

So wollen die Stadtbetriebe beim VRR Fördermittel für zunächst drei Haltestellen am Bahnhof Kapellen, an der Grevenbroicher und Bergheimer Straße beantragen. Im April ende die Antragsfrist für die aktuelle Förderrunde, Das Programm läuft bis zum Jahr 2024. Außerdem soll eine Prioritätenliste für die Haltestellen erstellt werden. Zum Umbau gehören etwa eine Anhebung des Wartebereichs sowie taktile Elemente auf dem Boden für Menschen mit Sehbehinderung. Untersucht wird, welche Standorte umgebaut werden können und welche nicht. So muss ausreichend Platz vorhanden sein. Ein weiteres Kriterium für die Priorität ist, wie viele Fahrgäste die Haltestelle nutzen. Mit der Untersuchung wird ein Planungsbüro beauftragt.

Vier Haltestellen am Grevenbroicher Bahnhof, die 2019 als barrierefrei galten, wurden „zurückgestuft“, weil sie die heutigen Anforderungen nicht komplett erfüllen.