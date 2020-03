Leser-Aktion : Unser Lichtblick in Corona-Zeiten

Gudrun Broock aus Meerbusch und ihre Tochter Bettina haben viel mehr Zeit miteinander als geplant. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Es kann ein Lächeln sein, ein Mensch, der einem hilft, oder sogar eine neue Freundin, die man dank einiger Rollen Klopapier gefunden hat. Auch in der Corona-Krise passieren jeden Tag schöne Dinge, wie unsere Leser feststellen. Man muss sie nur sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gudrun Broock, Meerbusch „Meine Tochter lebt mit ihrem Mann für einige Jahre in Kanada, noch vor der Corona-Krise kam sie zu meinem 84. Geburtstag zu Besuch. Nach der Zuspitzung der Lage hat sie sofort, noch bevor die Flüge reduziert wurden, ihren Aufenthalt hier verlängert, um für mich da zu sein.Auch mein Schwiegersohn gab sein volles Okay dazu, obwohl er jetzt noch etwas länger als ,Strohwitwer’ leben muss. Was sagt uns das? Es geht nichts über eine intakte Super-Familie. Bettina bleibt nun bis Anfang Mai, das ist wunderbar, wir gehen viel spazieren, ich werde richtig verwöhnt. Aber auch die Mitglieder der Christuskirche erkundigen sich regelmäßig nach mir. Ich wäre auch ohne meine Tochter nicht einsam.“



Tanja Mülleneisen, Kempen „Das Kollegium der Regenbogenschule Kempen hat für die Schülerinnen und Schüler eine Fotocollage erstellt, die Mut macht und Zuversicht gibt – unter anderem mit dem Satz „Jeder Regenbogen ist ein Lächeln, das daran erinnert, dass nach trüben Tagen die Sonne wieder scheint“. Auch meine Schule, das Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst, hat eine Collage entworfen. Für die Kinder ist es toll, ihre Lehrer zu sehen und zu wissen, dass sie nicht alleine sind und irgendwann die Sonne wirklich wieder scheint.“

Bernhard Borsbach, Grefrath „Vor einigen Tagen feierte ich meinen 71. Geburtstag. Wegen der Corona-Pandemie konnten meine Frau und ich keine Gäste einladen. Per Telefon, Mail oder WhatsApp erhielt ich Glückwünsche. Der schönste Geburtstags-Lichtblick war die gemeinsame WhatsApp-Video-Schaltung unserer drei Kinder und sieben Enkel (vier bis 16 Jahre alt). Sie gratulierten mit dem umgetexteten Geburtstagslied „Wie schön, dass Du geboren bist“ mit Zeilen wie „Du wirst heut leider sehr vermisst“ und „Trotz der Quarantäne singe uns´re Rund: Bitte bleib noch lange glücklich und gesund!“



Bernd Mertens, Krefeld „Ich hatte morgens vergessen, die blaue Tonne an den Sammelplatz zu stellen. Erst als der LKW vorfuhr, der nebenan die blaue Tonne entleerte, bin ich erschrocken und habe auf mich aufmerksam gemacht. Der Fahrer hielt daher nochmals an, und ein Kollege nahm meine Tonne an mit den Worten: ,Vergessen? Kann schon mal passieren.’ Tolle Geste und ein herzliches Dankeschön an das ganze Entsorgungs-Team – gerade in diesen Zeiten!“

Frank Kaisler, Moers „Mischling Freddy sorgt dafür, dass ich täglich an der frischen Luft bin. Er quillt über vor Lebensfreude und gibt jede Menge positive Energie. Freddy kommt aus Griechenland und stand auf der Todesliste.“

Maria Schmelzer, Mönchengladbach „Da ich eine Hand in Gips habe und mein Mann körperlich eingeschränkt ist, können wir unsere zwei großen Hunde nur sehr bedingt ausführen. Über einen Zeitungsbericht haben wir Kontakt zu einem Ehepaar bekommen. Mit nötigem Abstand und Schutzmaßnahmen lernten wir uns kennen, die Hunde spielten ihren Charme aus und gingen anstandslos mit. Beide Seiten, Mensch und Hunde, kamen begeistert vom Spaziergang wieder. Das Pärchen will nun auch für uns einkaufen. Wir sind dankbar für solch tolle Menschen.“

Iris Weber, Kaarst „In Zeiten des Kontaktverbotes ist mein Highlight des Tages Calito, der Nachbarhund, der fast täglich von seinem Frauchen durch das Gartentor zu mir gelassen wird. Dann kuscheln wir, spielen Ball und rennen durch den Garten. Das hält fit und lässt die Sorgen um Corona für ein paar Stunden vergessen.“

Sabine Brock, Mettmann „Mein Lichtblick ist ein Gruß meines 92-jährigen Onkels aus dem Haus St. Elisabeth, den eine liebe Pflegerin per WhatsApp schickte. Ich vermisse unsere intensiven Gespräche sehr. Doch es ist gut zu wissen, dass es dem ,alten Mann’, so nenne ich ihn liebevoll, gut geht.“

Norman A. Lord, Nettetal „Mit acht Jahren erlebte ich eine erste Quarantäne nach der Einreise mit meiner Familie in Paraguay. Die zweite war auch in den Tropen bei einer Gelbsucht-Epidemie im Alter von zehn oder elf. Viele Jahre später, hier in Deutschland, kam ich wegen einer kollabierten Lunge und Rippenfell-Entzündung für vier Wochen auf eine Intensivstation. Das war die Hölle. Jetzt, im Alter, sehe ich meine dritte Quarantäne gelassen. Corona wird vorübergehen, und die wiedergewonnene Freiheit werde ich umso mehr schätzen und genießen.“

Karola Zimmermann, Wülfrath „Wir sind vier Freundinnen, die sich regelmäßig treffen. Da das zurzeit nicht geht, kam eine von uns auf die Idee, eine virtuelle Therapiegruppe zu gründen. Nun berichten wir jeden Morgen via Smartphone von unserem Befinden und Erlebnissen. Ich freue mich jeden Morgen darauf, denn es ist ein witziger Höhepunkt in schwierigen Zeiten.“

Renate Haase, Korschenbroich „Bei einem Spaziergang mit meinem Mann durch den Ort konnten wir erleben, dass sich die wenigen Menschen, die sich begegnen, grüßen. Und zwar alle. Das ist ein schöner Moment, wenn man sich so einander zuwendet.“



Hildegard Jochheim, Kerken „Eine schöne Idee, kleine Lichtblicke des Alltags zu sammeln. Um meiner zweijährigen Enkelin eine Freude zu machen, schickte ich ihr ein Päckchen – darin auch das Bilderbuch „Alles rund um den Bauernhof“. Kaum war das Paket angekommen, haben wir telefoniert, Tiergeräusche wurden nachgemacht, wir haben viel gelacht. Weitere Päckchen sind schon unterwegs. Sich nicht zu besuchen, ist schon hart, aber nötig in diesen Zeiten.“

Ingrid Dirks, Düsseldorf „Beim Rewe stand ich in einer langen Schlange. Mit der Dame vor mir kam ich ins Gespräch. Sie schenkte mir vier Rollen Toilettenpapier, die sie zuvor bei Rossmann gekauft hatte, was mir nicht gelungen war. Das besiegelte unsere neu gewonnene Freundschaft endgültig. So hat mir diese Zeit eine neue wertvolle Freundschaft gebracht, die ich pflegen werde.“

Christa Justen, Erkelenz „Vorgestern war ich es satt, meine Enkel nur übers Telefon zu hören. Also habe ich beide geholt – eine topfitte Oma macht das einfach. Endlich versinkt Oma in den dunklen Augen ihrer beiden Enkel, sie lächelt, weil die Zunge während einer Bastelarbeit ein Eigenleben führt, und ihr Herz geht auf, wenn die Kinder strahlend mit ausgestreckten Armen auf Opa und Oma zulaufen. Völlig egal, dass wir im Kreis Heinsberg wohnen. Denn: Vorgestern habe ich einfach sämtliche Bilder auf Papier, dem PC, in Bildbänden hervorgeholt, mir all die Filmchen angesehen und neun Jahre beim Betrachten und Erinnern vorbeiziehen lassen.“

Judith Kaspari, Schwalmtal „Ein Lichtblick in dieser Woche war die Mail unseres Chorleiters in Waldniel. Da wir ja leider zurzeit nicht gemeinsam singen dürfen, schickte er uns Gedanken zu dem Lied „Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott“ (GL 453) mit einem Link für Youtube und der Ermunterung, dieses Lied allein oder auch gemeinsam zu Hause zu singen. Auf diese Weise sind wir auch als Chor durch ein tröstliches Lied miteinander verbunden.“

Täglich an der frischen Luft: Mischling Freddy aus Moers sorgt bei Herrchen Frank Kaisler für Lebensfreude. Foto: Frank Kaisler

Familie Kleinen (Mönchengladbach) freute sich über geschenkte Rollen. Foto: privat

„Getrennt und doch zusammen!“ Tanja Mülleneisens Kollegen am Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst haben für Schüler eine Collage gemacht. Foto: Stuebig / Muelleneisen