Razzia in NRW : Seehofer verbietet salafistischen Verein Ansaar

Polizisten vor dem Vereinssitz von Ansaar International in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Neuss Bundesinnenminster Horst Seehofer (CSU) hat am Mittwoch den Verein „Ansaar International“ und acht Teilorganisationen verboten. Vordergründig waren dort Hilfsprojekte unterstützt worden – tatsächlich floss Geld an terroristische Vereinigungen etwa in Syrien oder Somalia.

Von Jörg Isringhaus und Christoph Kleinau

Mehr als 400 NRW-Polizisten waren am Mittwoch im Einsatz, um das Verbot des salafistischen Vereins Ansaar International und seiner islamistischen Ableger durchzusetzen. Bundesweit wurden 90 Objekte in zehn Bundesländern untersucht, davon 37 in Nordrhein-Westfalen. Das Land sei Schwerpunkt der vom Bund koordinierten Aktion gewesen, erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Ansaar International hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, die Teilorganisation WWR-Help im benachbarten Neuss. Es seien ein sechsstelliger Bargeldbetrag und mehr als eine halbe Million Euro auf zwei Konten sichergestellt worden, berichtete Reul. Die Aktion sei ein klares Zeichen dafür, dass die ideologische Unterstützung für Salafismus sowie die Finanzierung islamistischen Terrors in NRW keinen Platz habe. Reul: „Ich finde es unerträglich, dass unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe Terroristen unterstützt werden.“

Der als Hilfsorganisation firmierenden Ansaar International wird von Bund und Land vorgeworfen, Spendensammlungen seien in der Absicht erfolgt, diese an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben, insbesondere an die Al-Nusra-Front in Syrien, die 2017 in der Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) aufgegangen war, an die palästinensische Hamas sowie an Al-Shabaab in Somalia. Die Unterstützung komme diesen Vereinigungen teilweise direkt zugute. Teilweise würden Hilfsprojekte unterstützt, „die jedoch unmittelbar zum Wirkungskreis der jeweiligen terroristischen Vereinigung zu zählen sind“. Ansaar bezeichnet sich selbst als muslimisch geprägte Hilfsorganisation, die insbesondere Menschen in Kriegs- und Krisengebieten – unabhängig von ihrem Glauben – humanitär unterstützt. Von Ansaar durchgeführte Maßnahmen seien demnach die Finanzierung und Realisierung von Krankenhäusern, Waisenhäusern, Witwenheimen, Brunnen, Schulen und Moscheen. Ansaar International hat in der Vergangenheit auch gegenüber unserer Redaktion die Vorwürfe der Terrorfinanzierung immer zurückgewiesen. Der Verein sei ausschließlich als Hilfsorganisation tätig, arbeite transparent und habe niemals terroristische Vereinigungen unterstützt.

Das Bundesinnenministerium ist allerdings der Auffassung, dass die Missionierungsaktivitäten der Gruppe gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen. Hier würden „fortlaufend Feinde einer Weltordnung geschaffen, welche die Menschenwürde Andersgläubiger schützt“. Kinder aus Deutschland würden in die von Ansaar im Ausland aufgebauten Einrichtungen geschickt, „um dort salafistisch-extremistische Inhalte zu verinnerlichen und zurück nach Deutschland zu tragen“. Personelle Überschneidungen gibt es dem Vernehmen nach zwischen dem Ansaar-Vereinsgeflecht und dem durch Koran-Verteilaktionen bekannt gewordenen Verein „Die Wahre Religion/Lies!“, der 2016 verboten worden war.

In NRW sei Ansaar seit der Gründung 2012 vom Verfassungsschutz beobachtet worden, erklärte Reul. Der NRW-Verfassungsschutz habe mit seinen Erkenntnissen maßgeblich zum Verbot beigetragen. Es handele sich um ein salafistisches Netzwerk mit mehr als 400 Unterstützern. Es würde ein Geflecht aus Vereinen und Einzelpersonen genutzt, um Spenden zu generieren und Finanztransaktionen zu verschleiern, sagte Reul. Das Geld sei entgegen den Angaben von Ansaar nicht humanitären Zwecken zugute gekommen, sondern habe der Unterstützung von islamistischem Terror gedient. Reul: „Damit wurden Gewaltakte nicht nur befürwortet, sondern in Teilen auch mit ermöglicht.“

Mit dem Verein Ansaar International steht seit Jahren auch der in Neuss ansässige Verein World-Wide-Resistance Help (WWR Help) im Focus der Ermittler. WWR Help residiert in einer Etagenwohnung im Parterre eines Mehrfamilienhauses im Neusser Stadtteil Grimlinghausen, die am Mittwoch ebenfalls von Polizeikräften durchsucht wurden. Nach Einschätzung des Innenministeriums ist der 2014 gegründete Verein WWR Help eine Teilorganisation von Ansaar International. Nachfragen zur personellen oder organisatorischen Verquickung blieben unbeantwortet, eine Stellungnahme von WWR Help war bislang nicht zu erhalten. 2019 war der Sitz des Neusser Vereins schon einmal durchsucht worden. Eine heute 40-Jährige, die auf der Internetseite des Vereins als Sprecherin angegeben ist, nannte die Durchsuchungen damals absurd. „In Deutschland ist es offensichtlich verboten, Menschen im Ausland zu helfen.“ Dass ihr Verein in Zusammenhang mit Waffenkäufen für die palästinensische Hamas gebracht wird, nannte sie damals nicht nachvollziehbar. Das untermauerte der Verein in einer drei Monate später gestarteten Online-Petition. WWR-Help sei kein islamistischer Verein, heißt es darin und stehe auch nicht in Kontakt zu extremistischen Gruppierungen oder Einzelpersonen.

Zu dem Geflecht von Vereinigungen, die nun verboten wurden, gehört den Angaben des Bundesinnenministeriums zufolge auch die nach dem deutsch-tunesischen Fußballspieler benannte Änis Ben-Hatira Foundation, zudem das Somalische Komitee Information und Beratung in Darmstadt und Umgebung e.V., der Verein Frauenrechte ANS.Justice, „Ummashop“ und Helpstore Secondhand UG sowie Better World Appeal. Durch die unwahre Angabe, die Gelder würden ausschließlich humanitären Zwecken zugute kommen, seien Spender betrogen worden, stellte das Innenministerium fest.