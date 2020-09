10.383 Fans im Borussia-Park : Die Stimmung passte zum Ergebnis

Mönchengladbach Wie wird die Stimmung im Borussia-Park sein, wenn nur rund 10.000 Zuschauer dabei sein dürfen und die Corona-Umstände keinen normalen Stadionbesuch zulassen? Das Spiel gegen Union Berlin hat darauf eine erste Antwort gegeben.

Um 16.46 Uhr war es am Samstagnachmittag soweit: Erstmals nach über einem halben Jahr wurde ein Treffer der Borussen wieder live von Tausenden Zuschauern bejubelt. 10.383 Fans feierten das Tor von Marcus Thuram in der 56. Minute lautstark. Im Borussia-Park herrschte für einen kurzen Moment ein Hauch von Normalität, nach der sich Fußball-Fans seit Monaten sehnen.

Am Stadioneingang wurden die ersten Gladbach-Fans fast vier Stunden zuvor mit der zur Gewohnheit gewordenen Corona-Realität konfrontiert: Ausweiskontrolle am Eingang, Sitzabstand zum Nachbarn, Mund-Nasenschutz-Pflicht, auch auf dem eigenen Platz.

Mit dem Anpfiff wurde aus den ersten Anfeuerungsrufen ein Oldschool-Support aus früheren Tagen, der sich vor allem immer an dem orientierte, was gerade auf dem Rasen passierte - und mitunter schnell wieder verstummte, weil eben wenig los war, da „unten“ auf dem Rasen. Aus der Nordkurve stimmte ein kleiner Kern als erstes „VfL, olé olé“ an, die Südkurve machte gleich mit. Kurz danach klappte auch der „VfL“-Wechselgesang zwischen Nord und Süd ohne Abstimmungsprobleme, wenngleich er nach kurzer Zeit wieder beendet war.