Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeitsminister Heil plant Rechtsanspruch : Union und Arbeitgeber gegen Recht auf Homeoffice

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will an mindestens 24 Tagen pro Jahr einen Rechtsanspruch für Arbeitnehmer auf Heimarbeit einführen. Sein Gesetz sei schon fertig, sagte er in einem Interview. Die Union will es nicht mitmachen – und stellt sich auf die Seite der Arbeitgeber.