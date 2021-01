Kommentar zum Vorschlag, die Schuldenbremse länger auszusetzen : Schreck für die Union aus dem Kanzleramt

Ausgerechnet aus dem Machtzentrum der Bundesregierung kommt der Vorschlag, das Grundgesetz zu ändern, um die Schuldenbremse für einige weitere Jahre auszusetzen. Helge Braun, Intimus der Kanzlerin, hat damit ein kleines Erdbeben in der Union ausgelöst, denn er ist ja nicht irgendjemand, sondern Chefstratege im Kanzleramt. Aus ökonomischer Sicht wäre so viel Aufregung nicht nötig gewesen.

Braun stellt nichts weniger als den Markenkern der Union der vergangenen Jahre infrage, der da hieß: keine neuen Schulden in guten Zeiten und schnellstmögliche Rückkehr zum ausgeglichen Haushalt nach den schlechten Zeiten. Die Union würde auch gern in diesem Jahr wieder mit dieser Parole in den Wahlkampf ziehen.