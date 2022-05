Attacken von Söder und Merz auf Scholz : Was wirklich unwürdig ist

CSU-Chef Markus Söder auf dem kleinen Parteitag am Samstag in Würzburg. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meinung Berlin Die Chefs von CSU und CDU überziehen ihre Kritik am Kanzler. Damit destabilisieren sie Regierungschef und Bundesregierung in einer hochgefährlichen Zeit – das ist nicht nur unangebracht, es ist sogar, zu Ende gedacht, auch noch unpatriotisch.

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

Mit ätzender Kritik drischt die Union in diesen Tagen auf SPD-Kanzler Scholz ein. Schon die Attacke von CDU-Chef Merz am Donnerstag im Bundestag war harter Tobak. Merz hatte Scholz in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine Ängstlichkeit und Zaudern vorgeworfen. Der CSU-Vorsitzende Söder setzte am Wochenende noch einen drauf: Scholz´ Zögern sei „eines deutschen Kanzlers unwürdig“, Deutschland gebe international „eine peinliche Figur“ ab.

Die beiden Unionsparteien-Chefs kamen mit ihren Attacken nicht nur zu spät, weil Scholz schon zu Beginn der Woche einen spektakulären Kursschwenk bei der Lieferung schwerer deutscher Waffen hingelegt hatte. Sie trafen vor allem nicht den richtigen Ton, schlimmer noch: Sie gingen zu weit. Den Kanzler so anzugehen wie Söder passt einfach nicht in eine Zeit, in der es auf eine stabile Bundesregierung dringend ankommt. Söder und auch Merz handeln mit ihren Reden und Worten, diesen Gedanken einmal zu Ende gedacht: unpatriotisch. In der angespannten, gefährlichen Kriegssituation gilt es vielmehr zusammenzustehen und sich hinter dem Kanzler zu versammeln – so wie es Regierung und Opposition mit ihrem gemeinsamen Votum für die Waffenlieferungen am Donnerstag im Bundestag auch getan haben.

Parteipolitische Geländegewinne vor Landtagswahlen machen zu wollen, ist dagegen unwürdig und peinlich, um Söders Worte aufzugreifen. Dass Merz nun am Montagabend nach Kiew reisen will, verstärkt überdies den Verdacht, dass es dem Oppositionsführer genau darum geht: Selbst Punkte zu machen und den SPD-Kanzler zu schwächen. Dass Scholz noch nicht in Kiew war, ist kein Beweis mangelnder deutscher Solidarität. Sollte Scholz eine solche Reise erwägen, wäre er klug beraten, das nur zusammen mit anderen westlichen Regierungschefs zu tun.