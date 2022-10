Bundesparteitag der Grünen in Bonn : Im Zweifel für die Macht

Meinung BONN Die lange pazifistischen Grünen sind Treiber in der Ampel-Koalition für Waffenlieferungen an die Ukraine. Als Friedenspartei führt sie damit auch einen ganz speziellen Kampf um ihre eigenen politischen Wurzeln. Und die Entscheidung ist gefallen.

Pippi Langstrumpf war schön. Aber die Pippi-Langstrumpf-Tage sind vorbei. Die Grünen machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt? Die Grünen dieser Zeit sind derart realissimo, dass sie, getrieben von den Zwängen und Konsequenzen des Ukraine-Krieges, sich sogar an die eigenen Wurzeln machen. Die Anti-Atom-Partei schickt zwei deutsche Atomkraftwerke – für dreieinhalb Monate – bis maximal Mitte April in die Verlängerung, sollten die Meiler für ein sicheres Stromnetz gebraucht werden. Vor Jahren hätten Parteilinke bei einem solchen Parteitagsbeschluss noch einmal die Wasserpistole gefüllt, eventuell auch einen Farbbeutel ausgepackt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die einstige Anti-Kriegs-Partei ist Treiber in der Ampel-Koalition für Waffenlieferungen beinahe jeder Art in die Ukraine . Fehlen noch die deutschen Kampfpanzer, aber auch deren Lieferung ist es nur noch eine Frage der Zeit.

Parteichef Omid Nouripour sagt: „Wir sind die Grünen!“ Ja, aber wer sind die Grünen? Die einstigen Ökopaxe haben in den bald 43 Jahren seit ihrer Gründung im Januar 1980 in Karlsruhe einen atemberaubenden Wandel hingelegt. Aus der Anti-Parteien-Partei, die sie einst sein wollten, ist in einem jahrzehntelangen Marsch durch Parlamente und Institutionen eine Partei geworden, die bis tief in die bürgerliche Mitte reicht. Volkspartei wollen sie sich nicht sein, weil ihnen dies zu sehr nach Anleihe bei SPD und CDU klingt. Die Grünen nennen sich lieber Programmpartei. Und zu diesem Programm gehört inzwischen auch die Lust an der Macht – mit Beteiligung an der Bundesregierung sowie an bald zwölf Landesregierungen, wenn sich SPD und Grüne in Niedersachsen auf eine Koalition einigen sollten, woran kaum ein Zweifel bestehen. Schon allein deshalb kann das dritte theoretisch zur Verfügung stehende Atomkraftwerk Emsland bei Lingen nicht für eine Einsatzreserve zur Verfügung stehen, weil Grüne in Niedersachsen da nicht mitmachen werden. Krieg und Frieden, Kohle und Atom, Sonne und Wind. Die Grünen dieser Ampel-Koalition sind zu einer staatstragenden Partei gewachsen. Letztlich ist das nur konsequent. Sie kommen an dieser Entwicklung nicht vorbei. Sie wollen diesen Staat tragen. Und dafür müssen sie Kompromisse eingehen, die bei der eigenen Basis nicht populär sind. Das tut weh, aber wer die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mitregieren will, muss auch im Sturm stehen. Die Ampel-Koalition steht vor einem schweren Herbststurm. Wie sie daraus hervorgeht, hängt auch von den Grünen ab. Sie müssen sich entscheiden: Macht oder Programm. Mit dem Parteitag von Bonn haben sie sich entschieden: für die Macht.