Duisburg Spitzenreiter auf Rangliste der Bundesregierung : Wo in Deutschland das Armutsrisiko besonders hoch ist

Straße in Duisburg-Marxloh: Hier leben besonders viele Menschen von geringen Einkünften. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Exklusiv Berlin In keiner der größten deutschen Städte sind so viele Menschen von Armut bedroht wie in Duisburg. Die nordrhein-westfälische Stadt ist Spitzenreiter unter den 15 größten Städten bei der so genannten Armutsrisikoquote. Aber auch in Bremen, Dortmund, Leipzig, Frankfurt am Main, Hannover und Essen ist das Armutsrisiko besonders hoch.