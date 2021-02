Bekämpfung der Corona-Pandemie : Wie Russland und China die Führung im globalen Impfwettlauf übernehmen

Ein Mann in Serbien erhält eine Impfung mit dem russischen Impfstoff Sputnik V in der Belgrader Messe. Die Russen verteilen ihre Impfdosen großzügig an ausgewählte Länder in der Welt. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Analyse Während die EU-Länder um genügend Impfstoff ringen, verteilen Russland und China ihre Produkte scheinbar großzügig um die Welt. Damit sichern sie sich Einfluss und schmieden Allianzen, oft zum Nachteil der Europäer.

Als Russland im Sommer als erstes Land der Erde einen Impfstoff zuließ, erntete das Land im Westen vor allem Kopfschütteln. Zu schnell, zu riskant, zu wenig wirksam hieß es in den Fluren der europäischen Regierungen und in der EU-Zentrale in Brüssel. "Es muss ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs nachgewiesen werden, bevor er in der Breite angewendet werden kann“, erklärte das Bundesgesundheitsministerium. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sprach im Interview mit unserer Redaktion sogar von einem „hochriskanten Experiment am Menschen“. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte zu Geduld und gründlichen Tests.

Die Vorsicht der Europäer war sicherlich berechtigt. Ausgezahlt hat sie sich bislang nicht. Während hierzulande der Impfstoff knapp und teuer bleibt, kann Russland nun schon auf Erfahrungen zurückgreifen. Mehr noch. Seit die Wirksamkeit des Vakzins zwischen September und November 2020 an mehr als 16.000 Freiwilligen erfolgreich erprobt wurde – 5500 weitere Teilnehmer bekamen ein Placebo –, kann der russische Impfstoff mit dem bezeichnenden Namen Sputnik V inzwischen als echte Alternative zu den Produkten von Biontech/Pfizer und Moderna gelten. Und er ist bei einer Erfolgsquote von 91,6 Prozent besser als der gleichfalls in der EU zugelassene Impfstoff der schwedisch-britischen Pharmagruppe Astrazeneca.

Längst machen die Russen mit Sputnik Politik. Bereits in 15 Ländern ist der Impfstoff zugelassen, rund 1,5 Millionen Menschen wurden schon geimpft. In Moskau gibt es längst mehr Impfdosen als Impfwillige, nur in der Provinz kommt es manchmal zu Lieferschwierigkeiten. Die Kampagne hat das autoritär regierte Land generalstabsmäßig organisiert. In Russland wird an sechs Standorten produziert, weltweit in zehn weiteren Ländern, darunter Indien und Brasilien. Produktionsstätten sind auch in der Türkei, China und Argentinien geplant. In dem lateinamerikanischen Land hat sich der peronistische Präsident Alberto Fernández publikumswirksam mit Sputnik impfen lassen. Die russland-freundlichen Staaten Venezuela, Ecuador und Bolivien werden ebenfalls beliefert, in Europa sind es Serbien und Ungarn.

Besonders das EU-Land Ungarn setzt auf Kooperation mit dem östlichen Nachbarn. Außenminister Péter Szijártó wurde nach Moskau entsandt, um zwei Millionen Impfdosen zu erwerben, die Russland dann in drei Tranchen monatlich verschickt. Ungarn hatte im Einklang mit EU-Recht eine Notzulassung für Sputnik erteilt, jetzt kann es offenbar schneller impfen als Länder wie Deutschland oder Frankreich. Dass es damit aus der EU-Ordnung ausschert, kümmert Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wenig. Auch Serbien profitiert von der Partnerschaft mit Moskau.

Insgesamt will Russland 1,4 Milliarden Impfdosen herstellen. Sogar die EU überlegt schon, ob sie 100 Millionen davon im zweiten Quartal ordern soll. Die Arzneimittelbehörde Ema prüft den einst verpönten Impfstoff mit Hochdruck. Es könnte schon bald eine positive Entscheidung fallen. Die Impfstrategie kommt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gerade recht, um sein angeschlagenes Image nach der willkürlichen Verhaftung des Bürgerrechtlers Alexej Nawalny aufzupolieren. Wer im Ausland dringend Impfdosen benötigt, wird nicht allzu genau auf die Einhaltung der Menschenrechte achten. „Es geht um die internationale Wahrnehmung und natürlich auch um weltweiten Einfluss. Da müssen nicht sofort Gegenleistungen von denen erfolgen, die Hilfe erhalten“, meint die Politologin Susan Bergner, die sich in der angesehenen Berliner Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) mit globalen Gesundheitsfragen beschäftigt.

„Sputnik ist einer der besten Impfstoffe der Welt. Unseren Kritikern gehen die Argumente aus“, frohlockt denn auch Kirill Dmitriev, der den russischen Staatsfonds Russian Direct Investment Fund (RFID) leitet, der die Impfaktionen im Ausland koordiniert und finanziert. Und triumphierend fügt er hinzu: „Sputnik V ist ein Impfstoff für die gesamte Menschheit."

Wie Russland geht auch China mit seiner Impfstoffentwicklung offensiv um. Während im Reich der Mitte mit seinen beiden Impfstoffen Sinovac und Sinopharm erst 50 Millionen Menschen den Pieks erhalten haben, dürfen Länder wie Brasilien, Türkei, Indonesien, Aserbeidschan oder Laos die chinesischen Produkte ebenfalls verimpfen. Mit 29 Staaten hat Staatspräsident Xi Jingping bereits Kooperationen vereinbart, damit ein fast flächendeckendes Netz über die Kontinente Lateinamerika, Afrika und Asien gelegt. Die chinesische Strategie ist in die Initiative Neue Seidenstraße integriert. Dort ist die Bekämpfung der Pandemie vom Randthema zur zentralen Aufgabe aufgestiegen. „Die Annahme ist realistisch, dass China bei der Durchimpfung der Weltbevölkerung eine relevante Rolle spielen wird“, schreibt Moritz Rudolf, der in der Denkfabrik SWP für China zuständig ist, in seiner neuesten Studie.

Seine Gesundheits-Kollegin Bergner ergänzt: „China und Russland sind viel aktiver in der internationalen Verteilung des Impfstoffs als die EU oder die USA. Der Westen war zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“ Die Hilfe der neuen Weltmacht scheint in den Augen der Empfängerländer sogar selbstlos zu sein. Denn neben Impfstoffen liefert China schon lange medizinisches Material, Beatmungsgeräte, Masken, ja sogar kostenlose Behandlungen durch chinesische Ärzte. Länder Südamerikas, die wie Paraguay wegen Taiwan keine diplomatischen Beziehungen zu China hatten, bekamen trotzdem Hilfslieferungen. In der mittelamerikanischen Stadt Belize City stellte sich die Stadtverordnetenversammlung neben einer chinesischen Flagge auf. Das sind die Bilder, die Chinas Machthaber Xi liebt. Und dazu passt es, dass seine Frau, die bekannte Sängerin Peng Liyuan sich als Sonderbotschafterin der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit für die Linderung der Krankheitsfolgen bei den Menschen einsetzt, Online-Zeremonien leitet und persönlich Masken an afrikanische Länder spendet.

Im Westen werden die inszenierten Hilfeleistungen oft kritisiert, aber die Empfängerländer sind den Chinesen eher dankbar, zumal das Reich der Mitte als zuverlässiger und dezent auftretender Partner gilt. Eher Empörung löst dagegen die Haltung der EU, der Vereinigten Staaten, der Schweiz und Großbritanniens aus, den Ländern in der südlichen Hemisphäre kostenlose Lizenzen für den Aufbau eigener Impfstoff-Produktionsstätten zu verweigern. Die beiden Länder Indien und Südafrika haben einen entsprechenden Antrag in der Welthandelsorganisation WTO eingebracht, wonach Pharmakonzerne wie Pfizer, Moderna oder Astrazeneca auf ihre Patentrechte zeitweise verzichten sollen. „Die Länder des globalen Südens müssen dringend Produktionskapazitäten für Impfstoff aufbauen können. Da würde eine zeitweise Aussetzung der Patentrechte der Pharmakonzerne helfen“, findet die SWP-Gesundheitsexpertin Bergner. Allerdings bezweifeln viele Ökonomen, dass dann die Hersteller weitere Milliarden für Mutationen oder auch bei künftigen Pandemien investieren würden.