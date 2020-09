Fletcher’s Visionen (1997)

Leidet Jerry Fletcher (Mel Gibson) nur unter Verfolgungswahn oder ist an seinen Visionen etwas Wahres dran? Er schreibt über sie in einer kleinen Publikation über Verschwörungstheorien, die kaum Abonnenten hat. Eines Tages jedoch wird er entführt. An einer seiner Visionen scheint tatsächlich etwas dran zu sein. Mithilfe von Alice Sutton (Julia Roberts), die nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters am System zweifelt, begibt er sich auf die Flucht vor Männern, die an geheimen Experimenten arbeiten.