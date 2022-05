Tom Cruise wurde als Thomas Cruise Mapother IV. am 3. Juli 1962 in Syracuse im US-Bundesstaat New York geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen mit seinen drei Schwestern auf. Ständige Umzüge, mehr als 15 Schulwechsel in Kanada und den USA, die Scheidung der Eltern - Kindheit und Jugend waren nicht allzu rosig für Cruise.