In „Liebesdings“ spielt Elyas M'Barek die Rolle des Star-Schauspielers Marvin, der auf Umwegen an die feminstische Off-Theater-Künstlerin Frieda, gespielt von Lucie Heinze, gerät und mit ihr versucht ihr Theater zu retten. Der Liebesfilm kommt in Deutschland am 7. Juli in die Kinos.