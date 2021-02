Er wurde am 23. Februar 1982 in Bremen als Sohn eines Polizisten geboren. Mit 16 begann er eine freie Mitarbeit für die Tageszeitung "Die Norddeutsche". Später begann er, von drei Schauspielschulen abgelehnt, ein Studium der Geschichte, Soziologie sowie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Köln.