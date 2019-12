Letzte Folge der Böhmermann-Show : Fünf TV-Coups, mit denen „Neo Magazin Royale“ für immer in Erinnerung bleibt

Köln Kein deutscher Moderator war in den vergangenen Jahren so oft Teil von Kontroversen wie Jan Böhmermann. Viele hatten ihren Ausgangspunkt im „Neo Magazin Royale“, seiner Show bei ZDFneo. Diese endet nun - Böhmermann wechselt im Herbst ins Hauptprogramm.

Jan Böhmermann hat seinen Willen bekommen. Immer wieder kokettierte der Moderator mit dem Nischendasein seiner Show „Neo Magazin Royale“, die auf dem kleinen Kanal ZDFneo ihre Heimat hatte. Dass er seine Zukunft im Hauptprogramm sah, hat er nie verheimlicht. So kommt es nun: Böhmermann wechselt ins große ZDF, bei dem er bislang nur in der Wiederholung zu sehen war. Wie die neue Show heißen und aussehen wird, ist nach Angaben des Senders noch vollkommen offen. Böhmermann selbst sagt, man sei gerade noch dabei herauszufinden, wie man die „kleine, dreckige Spartenshow“ inhaltlich für das ZDF anpassen könne. Losgehen soll es im Herbst 2020. „Dass das ZDF uns bereits nach sechs Jahren in ZDFneo ins Hauptprogramm holt, mag wie eine kopflose Kurzschlussreaktion wirken, aber mir wurde vom ZDF glaubhaft versichert, dass dahinter ein genialer Plan steckt“, sagte Böhmermann am Dienstag. Die Pläne waren bereits im September bekanntgeworden. Den Wunsch, ins Hauptprogramm zu wechseln, hatte Böhmermann immer wieder auch lautstark in seiner Show geäußert.