Kostenpflichtiger Inhalt: Böhermann-Satire : Schon wieder die Oma

Jan Böhmermann bei der Aufzeichnung des Videos. Foto: Screenshot RP

Köln TV-Provokateur Jan Böhmermann lässt eine Großmutter besingen, die Corona-Leugnerin ist. Das knüpft nicht zufällig an den WDR-Skandal von vor einem Jahr an. Die Aufregung dürfte sich diesmal in Grenzen halten.