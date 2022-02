SEK im Einsatz : Bewaffneter Jugendlicher soll Hamburger Schule betreten haben

Hamburg Ein Jugendlicher soll bewaffnet das Gelände einer Hamburger Schule betreten haben. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt.

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Jugendlicher soll sich am Dienstag Zutritt zur Otto-Hahn-Schule in Hamburg-Jenfeld verschafft haben. Die Polizei habe den Bereich um die Schule gesperrt, twitterte die Polizei.

Aktuell kommt es an der Otto-Hahn-Schule in #Jenfeld zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Bereich um die Schule ist gesperrt. Es soll ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Jugendlicher das Schulgebäude betreten haben. Wir informieren hier laufend weiter. pic.twitter.com/SxMu4LfSoF

In einer zweiten Nachricht informiert die Hamburger Polizei, dass nicht klar sei, ob der Bewaffnete das Schulgebäude tatsächlich betreten habe. Die Schule werde vorsorglich von Spezialeinheiten durchsucht. Offensichtlich treffen bereits erste Eltern an der Schule ein. Für Sie hat die Polizei eine Sammelstelle eingerichtet, an der sie betreut werden, bis das Gelände wieder freigegeben ist.