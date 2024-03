Viele Tote bei mutmaßlichem Anschlag in Moskau „Sie schießen. Sie schießen aus Maschinengewehren“

Menschen schreien vor Angst, laufen um ihr Leben. „Scheiße, scheiße, scheiße“, ruft ein Mann in einer Aufnahme, die zeigt, wie Konzertbesucher in Scharen in Richtung Ausgang rennen. Neben einer Rolltreppe liegt ein lebloser Körper in einer Blutlache. „Ich bin völlig in Panik, mein ganzer Körper tut weh“, sagt Semjon Chrapzow der Nachrichtenagentur AFP, dessen Frau bei dem Konzert war und ihn zum Zeitpunkt des Angriffs anrief. Er konnte sie jedoch nicht genau verstehen.