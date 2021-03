Kostenpflichtiger Inhalt: Mallorca-Boom : Der doppelte Fehler der Tui-Rettung

Tui weitet sein Angebot aus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Meinung Tui fährt sein Mallorca-Angebot hoch: Ausgerechnet der Konzern, der mit Milliarden vom Staat gerettet wird. Ausgerechnet das in einer Zeit, in der in Deutschland Schulen schließen. Das zeigt, was alles falsch läuft bei der deutschen Corona-Politik.