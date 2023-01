Halt-Pölje-Eminenz Heinz Roters „Im Karneval tankt der Mensch Kraft“

Es ist schon drei Jahre her, dass Xantens Eminenz zuletzt in die Bütt gestiegen ist. Wegen der Pandemie fiel die Karnevalssitzung Halt Pölje seit 2020 aus. In gut einem Monat aber wird Heinz Roters wieder seine beliebte, vielleicht auch von manchen gefürchtete Büttenrede halten. Der frühere Lehrer und Leiter der Viktor-Grundschule arbeitet bereits am Manuskript. Darüber sprchen wir mit ihm.