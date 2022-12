Hergestellt im Siemens-Werk in Krefeld-Uerdingen Erster Zug des Zehn-Milliarden-Auftrags fertig

Die neuste ICE-Generation der Deutschen Bahn (DB) ist gestern mit einer Fahrt von Frankfurt am Main nach Köln mit Fahrgästen in den Regelbetrieb genommen worden. Früher als geplant, teilten der Hersteller Siemens Mobility und die Bahn am Montag mit. Gemeinsam sei es gelungen, den Zug im Rekordtempo auf die Schiene zu bringen. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und weltweit gestörter Lieferketten finde die erste Fahrt mit Fahrgästen nur zweieinhalb Jahre nach der Bestellung im Juli 2020 statt, berichtete ein Sprecher. Das Rekordtempo entstand nicht zufällig. Es wurde schon bei der Bestellung erwartet: „Mit dem neuen ICE setzen wir auf eine bewährte Fahrzeugplattform“, sagte Bahnchef Richard Lutz bei der Präsentation. „Das macht es möglich, diesen Kauf in absolutem Rekordtempo abzuwickeln“, sagte er schon im Sommer 2020.