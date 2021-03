Kommunalpolitik : Rot-Grün verliert in Krefeld wegen Wahlpanne Mehrheit im Rat

Rot-Grün verliert in Krefeld wegen Wahlpanne Mehrheit im Rat

Blick in eine Sitzung des neuen Rates: Die Mehrheitsverhältnisse verändern sich, Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr. Foto: Jens Voss

Krefeld Fehler bei der Auszählung der Briefwahlstimmen wurden korrigiert: Jetzt verliert die SPD einen Ratssitz, die CDU gewinnt einen und wird stärkste Fraktion. Sie darf sich nun eindeutig als Wahlsieger sehen.

Bei der Ratswahl im September sind rund 200 Briefwahlstimmen im Briefwahlbezirk 24 (Bismarckviertel) nicht korrekt ausgezählt worden; nach Auszählung dieser Stimmen steht nun fest, dass die SPD einen Ratssitz verlieren und die CDU einen Ratssitz hinzugewinnen wird. Dies hat eine Überprüfung des Wahlergebnisses ergeben. Details will die Stadt um 13 Uhr bekanntgeben.

Wahlbezirk der CDU-Kandidatin Kerstin Jensen auffällig viele Briefwahlstimmen fehlten. Im Schnitt haben pro Bezirk 50 bis 100 Briefwähler ihre Stimme gar nicht abgegeben, im Bezirk von Jensen waren es laut Zählergebnis gleich 300. Die CDU verlangte eine Überprüfung. Die fand statt und ergab nun, dass durch eine Panne bei den Umschlägen, in denen die Briefwahlstimmen gesammelt übermittelt wurden, 200 Stimmen nicht berücksichtigt wurden. Die Panne geht laut Stadt auf „menschliches Versagen“ zurück. Die CDU kritisiert, dass die Überprüfung des Ergebnisses mehr als fünf Monate gedauert hat. „Das ist schon sehr sehr lange und hätte auch schneller gehen können“, erklärte CDU-Fraktionschef Philibert Reuters.

Die Fraktion im Rat der Stadt Krefeld und der CDU Kreisverband freuen sich über die Nachricht, dass das Wahlergebnis korrigiert werden muss. Dadurch gewinnt die CDU ein weiteres Mandat. „Schon am Wahlabend war uns klar, dass wir nur knapp am 18. Mandat vorbei geschrammt sind. Alleine deswegen haben wir die Wahlergebnisse nochmals besonders genau analysiert und noch im September um eine Überprüfung von Amts wegen gebeten. Das hat sich jetzt ausgezahlt. Wir hätten hier eine zügigere Aufklärung erwartet, da nun immerhin fast ein halbes Jahr seit der Wahl vergangen ist“, erklärt Fraktionsvorsitzender Philibert Reuters. „Persönlich möchte ich vor allem Angelika Brünsing gratulieren, die nun als weitere Ratsfrau für die CDU in den Rat gewählt ist. Mit ihr ist nun eine weitere starke Stimme für Krefeld im Rat vertreten. Dass ihr erst ein Versehen fast 6 Monate nach der Wahl die Chance gibt, im Rat mitzuwirken ist für sie und ihren engagierten Wahlkampf schade, aber immerhin erhält sie nun für die kommenden Jahre die Gelegenheit, viel für unsere Stadt zu tun“, erklärt Parteivorsitzender Marc Blondin.