Demenzkranker aus Krefeld vermisst Hunderte Helfer und Polizei suchen vermissten 81-Jährigen

Hunderte Menschen aus der türkischen Community Krefelds suchen den an Demenz erkrankten Abdullah Kilic (81), der seit Sonntag vermisst wird, dringend Medikamente braucht und dessen Leben von Kälte und Dehydrierung akut bedroht ist. Wie Tufan Ünal, Vorsitzender der Türkischen Union in Krefeld, berichtet, sind bislang Hunderte an Suchaktionen beteiligt, die zeitweilig sogar auf Hückelhoven ausgedehnt worden sei – ohne Erfolg. Auch am Mittwochnachmittag haben sich wieder viele Menschen am Café del Sol an der Berliner Straße getroffen, um nach dem Mann zu suchen. Bis zum späten Nachmittag gegen 17 Uhr haben sich dort schätzungsweise hundert Freiwillige eingefunden. Am Ende waren es nach Auskunft von Tufan Ünal etwa 250 Menschen. Er sagte zudem, dass weitere 100 Personen in Richtung St. Tönis und Willich auf der Suche waren und weitere Personen am ganzen Niederrhein.