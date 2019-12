Neuer VRR-Fahrplan : Was sich für Pendler in Duisburg ändert

Im NRW-Bahnverkehr kommt es zu Veränderungen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Duisburg Am kommenden Sonntag tritt der neue VRR-Fahrplan in Kraft. Auf Pendler in Moers und Duisburg kommen große Veränderungen zu. Eine Übersicht.

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) werden zum 15. Dezember die Bahn-Fahrpläne angepasst. Für Duisburg bedeutet das einige entscheidende Veränderungen. So wird der Bahnverkehr zwischen Moers und Duisburg Hauptbahnhof gestärkt. Die Entenfanglinie entfällt und der neue S-Bahn-Takt ist etwas unübersichtlich. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick.

S1 in Richtung Ruhrgebiet Wer mit der Linie S1 in Richtung Ruhrgebiet pendelt, muss sich auf einen veränderten Takt einstellen. Zwischen Duisburg und Essen verkehren künftig nur noch zwei statt drei S-Bahnen pro Stunde. Dafür wird die RB 33 über Duisburg hinaus bis Essen verlängert. Das soll die fehlenden Fahrten kompensieren. Zwischen Essen und Dortmund verkehrt die S1 dafür tagsüber in einem 15-Minuten-Takt. Zwischen Duisburg in Solingen bleibt alles beim Alten. Interessant: Der VRR will auf der Strecke künftig „ausschließlich redesignte S-Bahn-Fahrzeuge mit WLAN“ einsetzen.

Mehr Verbindungen nach Moers Zum Fahrplanwechsel geht mit dem RE 44 eine neue Regionalexpress-Linie an den Start. Sie ersetzt die bisherige Linie RB 44 und verkehrt neu von Bottrop über Oberhausen und Duisburg nach Moers. Allerdings läuft der Betrieb bis März 2020 erst einmal nur zwischen Oberhausen und Bottrop. Ab April wird die Linie dann aber wochentags auch den Streckenabschnitt zwischen Duisburg und Moers bedienen. Bei der RB 31 wird der Fahrplan zur morgendlichen Hauptverkehrszeit mit mehr Fahrten angepasst. Zusammen mit den Bahnen des RE 44 soll sich so zwischen Moers und Duisburg morgens ein „angenäherter 15-Minuten-Takt“ ergeben.

RB 33 wird verlängert Damit die Züge der Regionalbahn 33 den veränderten S-Bahn-Takt kompensieren können, wird die stündlich aus Aachen kommende Bahn über Halte in Mülheim Styrum und Mülheim Hauptbahnhof bis Essen Hbf verlängert. An Wochenendnächten (Fr., Sa) wird die Bahn zudem zwischen Duisburg und Mönchengladbach durchgehend im 60-Minuten-Takt unterwegs sein. Ab Ende 2020 – so verspricht es der VRR – soll die Linie zudem mit Neufahrzeugen befahren werden, die über eine höhere Kapazität verfügen. Dann kommt auch noch der Halt Essen West dazu.

Entenfang-Linie wird gestrichen Es war lange angekündigt, doch nun erfolgt der Vollzug. Die Bahnverbindung von Duisburg Hauptbahnhof über Wedau und Bissingheim zum Entenfang (RB 37) – lange die kürzeste Bahnlinie im gesamten VRR-Gebiet – wird zumindest was den Schienenverkehr angeht, ersatzlos gestrichen. Für Abhilfe sorgen soll nach Vorstellung der VRR-Verantwortlichen die DVG-Buslinie 928, die in „deutlich dichterem Takt“ verkehrt.

RE 2 soll schneller sein Auf der Linie RE 2, zwischen Duisburg Hbf und Münster Hbf, verkehren die Bahnen künftig in engerer Taktung. Die Linie wird zudem bis Osnabrück Hbf verlängert. Weil zwischen Recklinghausen und Münster Halte entfallen, soll sich die Fahrtzeit um bis zu 15 Minuten verkürzen.