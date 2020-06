Kostenpflichtiger Inhalt: Folgen der Corona-Krise : 6000 Betriebe am Niederrhein sind von Insolvenz bedroht

Rund 30 Milliarden Euro an Investitionen sind notwendig, um den Stahlstandort wie hier im Duisburger Norden zukunftsfähig zu machen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Die Konjunktur läuft so schlecht wie seit 25 Jahren nicht mehr. Um die Folgen der Corona-Krise in der Region in den Griff zu bekommen, fordert die IHK günstigere Energiepreise, Hilfen für die Industrie – und Nachtflugregeln für den Airport Weeze.