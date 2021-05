News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Weitere Berufsgruppen in NRW können Impftermine buchen

Weitere Berufsgruppen in NRW können Impftermine buchen

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU hatte es gestern angekündigt: Ab heute können Teile der sogenannten "Priorisierungsgruppe 3” Termine im Impfzentrum machen. Das sind zum Beispiel Mitarbeitende im Lebensmitteleinzelhandel oder auch Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen.

RP-Reporterin Claudia Hauser hat außerdem mit Sophie Vivien Kutzner aus Waltrop gesprochen. Die 59jährige wurde in einem männlichen Körper geboren, lebt aber seit 2015 als Frau. Ihr Nachbar nennt sie aber weiterhin Rüdiger, deshalb klagt sie jetzt auf Unterlassung, auch um ein Zeichen gegen Ausgrenzung zu setzen. Den Artikel dazu findet ihr Kostenpflichtiger Inhalt hier

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

