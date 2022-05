1947-1956 – Karl Arnold (CDU)



Der Nachkriegs-Oberbürgermeister von Düsseldorf wurde nach der ersten Landtagswahl 1947 Ministerpräsident. Der gebürtige Württemberger war in den 20er Jahren nach Düsseldorf gekommen, wo er bei den christlichen Gewerkschaften und in der Zentrumspartei wirkte. Den Nazis widersetzte er sich. Nach dem Krieg zählte er zu den Gründern der CDU und der Einheitsgewerkschaft. Legendär wurde sein in der Regierungserklärung 1950 formulierter Anspruch: "Nordrhein-Westfalen will und wird das soziale Gewissen der Bundesrepublik sein" - ein Signal an den konservativen CDU-Flügel um Konrad Adenauer. Aus bundespolitischen Gründen - es ging vor allem um das Bundestagswahlrecht - wurde Karl Arnold 1956 von SPD und FDP gestürzt. Das konstruktive Misstrauensvotum erregte Aufsehen weit über die Landesgrenzen hinaus.