Das sind die NRW-Minister im Kabinett von Armin Laschet

Lutz Lienenkämper (CDU) ist Finanzminister.



Der Jurist zählt zu den Ministern, die in NRW bereits Regierungserfahrung haben, wenn auch nur kurze. Von 2009 bis 2010 war er Verkehrsminister im Kabinett Jürgen Rüttgers. Zuletzt organisierte der Meerbuscher als Parlamentarischer Geschäftsführer die Arbeit der CDU im Landtag. Lienenkämper ist seit 1988 CDU-Mitglied und seit 2005 Landtagsabgeordneter. Immerhin sammelte er als Mitglied des Haushaltsausschusses in dieser Zeit ein bisschen Erfahrung in Finanzfragen.