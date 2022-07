Chefin der Krupp-Stiftung zum Dividenden-Ausfall : „Das kann so nicht weitergehen“

Kuratoriums-Chefin Ursula Gather in der Villa Hügel. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Interview Essen Die Chefin der Krupp-Stiftung mahnt eine Dividende von Thyssenkrupp für 2023 an. Sie sagt, welche Zukunft der Stahl trotz der Krise hat und was sie von Hendrik Wüst hält. Eine Beteiligung des Landes am Stahl sei eine „denkbare Option“.