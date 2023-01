Top Ten Das sind die größten Arbeitgeber in Düsseldorf

Menschen aus der ganzen Welt ziehen nach Düsseldorf, um hier ihr Geld zu verdienen. Und täglich pendeln Zehntausende aus benachbarten Städten mit der Bahn oder dem Auto ein, denn die Auswahl an Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen ist beispiellos in der Region. Es gibt rund 40.000 Firmen in Düsseldorf, unter den größten Arbeitgebern finden sich aber auch einige öffentliche Einrichtungen. Unsere Auflistung ist nach Anzahl der Beschäftigten sortiert.