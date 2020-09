Gutbezahlter Beraterjob : Düsseldorfer Stadtmanager Michael Brill gleichzeitig in Köln aktiv

Düsseldorf/Köln Köln und Düsseldorf stehen im Wettbewerb um die attraktivsten Konzerte. Jetzt kommt heraus, dass der von der Stadt Düsseldorf angestellte Veranstaltungsmanager Michael Brill den bundesweit tätigen Veranstaltungskonzern Live Nation dabei unterstützte, eine Hallenpräsenz in Köln aufzubauen (was aber scheiterte). Brill erklärt, die Unterstützung verstoße er nicht gegen Wettbewerbsverbote, die Stadt Düsseldorf stärkt ihm den Rücken. Dabei hatte Brill sowieso einen gut bezahlten Beratervertrag mit der von Marek Lieberberg geführten Live Nation. Er kündigt an, 2022 ein berühmtes Festival nach Düsseldorf zu bringen, bei dem früher Top-Musiker wie Neil Young oder The Who spielten.

Michael Brill, Chef der Düsseldorfer Stadttochter D. Live, half dem nationalen Konzertveranstalter Live Nation, eine dauerhafte Halle in Köln zu suchen. Dies geschah, obwohl er im Hauptberuf die Aufgabe hat, die Düsseldorfer Hallen Merkur-Spiel-Arena (55.000 Plätze) und den ISS-Dome (14.000 Plätze) zu vermarkten. Das erfuhr unsere Redaktion durch zuverlässige Informationen. Danach war Brill bei Gesprächen bei, um die alte Postlagerhalle in der Nähe des Kölner Hansaringes für Live Nation anzuwerben.

Brill rechtfertigt auf Anfrage seine Unterstützung des Vorhabens damit, es habe „zweifelsfrei keinen Verstoß gegen ein vertragliches oder gesetzliches Wettbewerbsverbot“ gegeben, auch weil es sich um ein „Altprojekt“ gehandelt habe, bevor er 2017 Chef von D.Live beziehungsweise einer Vorgängerfirma wurde. Dafür erhält er rund 200.000 Euro an festem Jahresgehalt (plus Prämie). Für einen 2017 abgeschlossenen Beratervertrag mit Live Nation bekam er bis Herbst vergangenen Jahres ein zusätzliches Einkommen von bis zu rund 100.000 Euro im Jahr. Auf einen neuen Vertrag verzichtete Brill kürzlich. Unsere Redaktion hatte über seinen Nebenjob berichtet.

Außerdem schreibt Brill unserer Redaktion, beim am Ende erfolglosen Kölner Vorhaben sei es um eine Halle von rund 2000 Plätzen gegangen. Damit sei nicht möglich gewesen, gegen die auch zu D.Live gehörende Mitsubishi Electric Halle mit 7500 Plätzen anzutreten.

Die Stadt Düsseldorf stellt sich hinter ihren Manager. „Die Landeshauptstadt Düsseldorf als Gesellschafter ist davon überzeugt, dass Herr Brill gegen keine Vereinbarungen seines Arbeitsvertrages verstoßen hat“, erklärt Stadtsprecher Marc Herriger. Die Kommune lobt Brill, der vor dem Start bei D. Live schon mehr als 20 Jahre im Veranstaltungsgeschäft tätig war: „Der Gesellschafter ist froh, dass er mit Herrn Brill einen absoluten Profi aus der Veranstaltungsbranche für D-Live gewinnen konnte.“

Interessant ist auch, dass Brill sich im Mai 2018 mit Live Nation darüber austauschte, ob ein Berliner Veranstalter einen Ableger des international bekannten Festivals „Rock in Rio“ in Düsseldorf organisieren dürfe. Brill hatte Live Nation mitgeteilt, er werde dafür sorgen, dass das riesige Projekt nicht stattfinden werde.

Brill erläutert nun, es sei nicht darum gegangen, den Berliner Veranstalter unfair zu Gunsten von Live Nation abzudrängen, sondern zu klären, wem die Rechte für „Rock in Rio“ in Deutschland wirklich gehören. Live Nation hatte sich Anfang Mai 2018 als weltweite Gruppe an „Rock in Rio“ beteiligt und war davon ausgegangen, die Rechte auch für Deutschland zu besitzen. Das bestritt die Berliner Firma, am Ende musste Live Nation ihr den Vortritt lassen.