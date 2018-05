Chinesen wollen Andres Iniesta jetzt doch nicht

Chongqing Der erwartete Wechsel des ehemaligen spanischen Weltmeisters Andres Iniesta zum chinesischen Klub Chongqing Lifan hat sich offenbar zerschlagen. Iniesta wird den FC Barcelona nach der Saison verlassen.

"Wir werden uns auf eine Partnerschaft mit Andres Iniesta einlassen, aber das bedeutet nicht, dass er als Spieler zu unserem Klub kommt", teilte Chongqing am Montag in einem Statement mit.

Gerüchten zufolge könnte der Star des FC Barcelona in der kommenden Saison an der Seite von Weltmeister Podolski spielen. Wie der Sender Catalunya Radio am Montagabend vermeldete, steht Iniesta in Verhandlungen mit Vissel Kobe. Der Besitzer des japanischen Erstligisten, Hiroshi Mikitani, ist gleichzeitig Eigentümer von Barca-Trikotsponsor Rakuten.