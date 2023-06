Wegen Transferpoltik von Zweitligist Was Fortuna-Sportvorstand Allofs zu seinen Kritikern sagt

Düsseldorf · Erst in diesem Winter wurde sein Vertrag als Sportvorstand langfristig bis 2026 verlängert – Klaus Allofs will mit Fortuna unbedingt die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Doch mit welchen Mitteln? In den vergangenen Tagen ist Kritik an seiner Person aufgekommen. Was er dazu sagt.

07.06.2023, 07:02 Uhr

Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 66 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Mit der Vorstellung von Klaus Allofs im September 2020 war die Hoffnung verbunden, dass schon die Anstellung der Legende Großes bewirken könnte. Doch auch mit dem mittlerweile 66-Jährigen als Sportvorstand hat Fortuna mit irdischen Problemen zu kämpfen. Sich selbst bezeichnet der Verein zwar nicht mehr als chronisch klamm. Gleichwohl sind die Möglichkeiten beim Zweitligisten begrenzt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben