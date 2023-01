Sportvorstand beim Zweitligisten Alle Details zum neuen Vertrag für Allofs bei Fortuna

Marbella · Bereits seit einigen Wochen wurde an dem Arbeitspapier gewerkelt. Am Freitag soll in Marbella die Verlängerung der Zusammenarbeit zwischen Fortuna und Sportvorstand Klaus Allofs bekannt gegeben werden. Die Aufsichtsratsspitze ist angereist. Wie lange der Vertrag läuft. Wie viel Allofs verdient.

12.01.2023, 17:17 Uhr

Das ist Klaus Allofs 54 Bilder Foto: dpa/Marius Becker

Von Gianni Costa Chefreporter Sport