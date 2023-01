Nach WM-Teilnahme mit Japan Dieses Versprechen gibt Tanaka den Fortuna-Fans

Marbella · Über Ao Tanaka ist in den vergangenen Wochen viel gesprochen worden. Durch seine Auftritte bei der Weltmeisterschaft in Katar hat er in der Branche einige Begehrlichkeiten geweckt. In seinem Vertrag soll eine spezielle Klausel verankert sein. Aber was will eigentlich er? Jetzt redet der Japaner.

12.01.2023, 07:02 Uhr

So hat sich Ao Tanaka mit Japan bei der WM geschlagen 32 Bilder Foto: dpa/Robert Michael

Von Gianni Costa Chefreporter Sport