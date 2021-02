In Wolfsburg arbeitete Allofs zunächst erfolgreich, durfte 2015 den Pokalsieg feiern. In der Saison 2016/17 musste Allofs aber kurz vor der Winterpause seinen Posten räumen, weil die ambitionierten Niedersachsen in Abstiegsnot geraten waren. Am 26. September 2020 kehrte er als Vorstandsmitglied „seiner“ Fortuna in die Szene zurück.



