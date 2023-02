Japaner ist neu im Klub Das ist Borussias Plan mit Sturm-Talent Shio Fukuda

Shio Fukuda war in den Tagen vor seinem Abflug nach Deutschland Anfang des Jahres erfolgreich. Der 18-Jährige nahm mit der „Kamimura Gakuen High School“ am „All Japan Tournament“ teil, der japanischen Schulmeisterschaft. Sein Team erreichte das Halbfinale, das am 7. Januar im Olympiastadion in Tokio ausgetragen wurde. Auch beim 3:3 nach regulärer Spielzeit hatte Fukuda getroffen, der als einer von fünf Spielern im Turnierverlauf drei Tore machte. Im Elfmeterschießen scheiterte er jedoch vom Punkt, das war der Wermutstropfen.