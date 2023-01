Neue Dynamik für EU-Mercosur-Vertrag Große Freihandelszone vor dem Durchbruch

Inmitten der schmerzhaften Teuerungswellen lässt die wachsende Hoffnung auf deutliche Vergünstigungen bei besonders begehrten Produkten aufhorchen: Steaks aus Argentinien, Biokraftstoffe aus Brasilien und Soja aus Paraguay könnten demnächst wesentlich erschwinglicher für europäische Firmen und Verbraucher werden. Noch versuchen Europa und Lateinamerika, ihre Wirtschaftsräume durch extrem hohe Einfuhrzölle gegeneinander abzuschotten. Gleichwohl liegen allein die deutschen Exporte in den fünftgrößten Wirtschaftsraum der Welt jährlich im zweistelligen Milliardenbereich. Das 20 Jahre lang verhandelte EU-Mercosur-Abkommen sollte die Hürden 2019 mit Übergangszeiten abbauen, kam dann aber nicht durch die Ratifizierung. Nun wird es wieder hervorgeholt, und in Brüssel rechnet man mit einem neuen Abschluss noch in diesem Jahr.