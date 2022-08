Schon ein Jahr zuvor demonstrierte Pelosi, was sie von Trumps Rede zur Lage der Nation am 5. Februar 2019 hielt. Zuerst hörte sie mit versteinerter Miene zu, am Ende klatsche sie mit ausgestreckten Armen und herausforderndem Blick dem damaligen US-Präsidenten zu. Ein Video hält diese Szene fest.