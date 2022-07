Am 14. Juli 2022 stirbt Ivana Trump mit 73 Jahren in ihrem Zuhause in New York, das gab Donald Trump in den sozialen Medien bekannt: „Sie war eine wundervolle, schöne und fantastische Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben gelebt hat“.

Die Unternehmerin erscheint zur "2018 Pre-Grammy Gala And Salute To Industry Icons" in New York.