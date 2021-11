„Die glorreichen Sieben“

Was die Ampel-Parteien können, können Filmregisseure und ihre Protagonisten schon lange. Gerade in Western finden sich häufig Inszenierungen von Gruppen, die im Schulterschluss auf den Betrachter zu marschieren. Wie etwa in „Die glorreichen Sieben“ von John Sturges aus dem Jahr 1960. Sieben Revolverhelden kämpfen darin gegen eine Horde Banditen.