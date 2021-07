Das Gelände am Neusser Globe verwandelte sich für die letzten drei Juni-Wochen in ein Freiluft-Theater: Zwar konnte das Shakespeare-Festival coronabedingt nicht in gewohnter Form stattfinden, doch haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen, um das Publikum wieder in die Welt des Elisabethaners eintauchen zu lassen. Einen Rückblick und alle Rezensionen finden Sie hier.