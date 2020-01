Jahresrückblick: Was ist 2020 in NRW, Deutschland und der Welt passiert? Ob historisch oder bewegend – das sind die Bilder des Jahres zu den wichtigen Ereignissen und Nachrichten des Weltgeschehens. Schauen Sie sich die großen Themen 2020 im Rückblick an.

1. Januar: Tragischer Start ins neue Jahr. Das Affenhaus im Krefelder Zoo brennt ab. 30 Tiere sterben, darunter Menschenaffen, Vögel und Flughunde. Auslöser des Brandes war eine Himmelslaterne, die in der Silvesternacht steigen gelassen wurde.